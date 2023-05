Toruń. Samochodowy armagedon na Starym Mieście. W majówkę do centrum wjechały tłumy

- Cytowana wypowiedź to typowe podejście miasta - patrzenie na problem z punktu widzenia płynności ruchu i troski o wygodę kierowców. Nikt w mieście nie patrzy na zbyt dużą liczbę aut z punktu widzenia ochrony zabytków oraz wygody pieszych i turystów. W Toruniu nie powinno się mówić o komfortowym przejeździe, tylko o respektowaniu wymogów UNESCO. U nas tego się nie robi, samochody są ważniejsze od dziedzictwa i turystyki. Uważam, że Stare Miasto powinno być na stałe zamknięte dla samochodowego ruchu, nie licząc mieszkańców, a w określonych godzinach także dostaw. Obecna sytuacja utrudnia życie turystom i przewodnikom, a także zagraża bezpieczeństwu. Raport UNESCO mówi wprost, że na Starym Mieście w Toruniu jest za dużo samochodów, a ze strony władz miasta w tym temacie nie dzieje się nic. Jest tak, jakby ten temat był po prostu ignorowany. Idąc ulicą często słyszę turystów, którzy zastanawiają się, co w centrum Torunia robi tyle samochodów. Mówią, że jest niebezpiecznie, że te auta powinny być z miasta usunięte. To samo słyszą przewodnicy oprowadzający wycieczki, ponadto zbyt duża liczba samochodów jest jednym z problemów zgłaszanych przez turystów biorących udział w badaniach, które od kilkunastu lat prowadzi Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu. Mimo to miasto i tak w ogóle nie działa w temacie dokonania jakichkolwiek zmian.