Trwają prace na targowisku przy Mickiewicza w Toruniu - mają odmienić to miejsce

Targowisko przy Mickiewicza prosiło się o remont już od dłuższego czasu. Na stan nawierzchni i brak zadaszenia nad jego częścią narzekali sprzedawcy, którzy zwracali uwagę, że przez to ubywa im klientów. - Jak będzie tak jak teraz, to stąd uciekamy, bo to nie ma sensu - mówił nam niedawno pan Andrzej, jeden z rolników handlujących na Bydgoskim Przedmieściu.

Sprzedawcy, gdy rozmawialiśmy z nimi jeszcze przed remontem, mówili nam, że ich klienci odpływają do pobliskich marketów, gdzie mogą zrobić zakupy bez padającego na głowę deszczu. - Młodzi nie przychodzą, wolą sklepy i galerie. Jeszcze parę lat i to wszystko się zamknie. W soboty jeszcze czasami ktoś przyjdzie, ale w tygodniu jest pusto. Jak jest gorsza pogoda, to już w ogóle pustki - mówili sprzedawcy.