Trzecia Droga: bez kandydata na prezydenta Torunia, z kandydatami na radnych

Wybory 2024. Trzecia Droga w Toruniu z ludźmi prezydenta Zaleskiego

Trzecia Droga nie wystawia kandydata w wyborach na prezydenta Torunia.

- Skupiamy się na wyborach do Rady Miasta. Co do poparcia któregoś z kandydatów na prezydenta Torunia, to czekamy na wyniki pierwszej tury wyborów - mówił poseł Trzeciej Drogi/Polski 2050 Marcin Skonieczka.

Wygląda więc na to, że ludzie Trzeciej Drogi mocno biorą pod uwagę drugą turę wyborów prezydenckich w Toruniu. To ciekawa postawa zwłaszcza wśród tych należących i związanych z PSL. Ta partia w przeszłości wspierała prezydenta Michała Zaleskiego. Może też jednak nie ma się co dziwić, że wśród kandydatów Trzeciej Drogi są osoby w przeszłości związane z jego komitetem wyborczym. To działacze stowarzyszenia Czas Gospodarzy, którego kandydatem w poprzednich wyborach prezydenckich w Toruniu był Michał Zaleski. Teraz część znalazła się na listach Trzeciej Drogi, inni - na listach Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego. Kandydują z konkurencyjnych list, ale to oczywiście szansa na zawarcie po wyborach koalicji w Radzie Miasta. Dodajmy, że działacze Czasu Gospodarzy dostali od władz stowarzyszenia wolną rękę w wyborze listy, z której chcą startować.