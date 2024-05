Trzy soboty z boccie w Toruniu. Zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Toruńskie Zawody Boccie: zaproszenie na trzy soboty

- Boccie to dyscyplina paraolimpijska, w której każdy może wziąć udział – niezależnie od wieku i poziomu umiejętności, czy niepełnosprawność, bez względu na rodzaj. Każdy może spróbować swoich sił i cieszyć się grą - mówi Julia Ostrowska z toruńskiego oddziału TPD.

Boccie to gra zespołowa - każda drużyna liczy po trzy osoby. Polega na rzucaniu kul tak, aby umieścić je jak najbliżej białej kuli zwanej jack.

- Jest to sport, który rozwija precyzję, strategię i współpracę. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i spróbowania swoich sił w boccie. Boccie, oprócz tego, że rozwija precyzję, strategię i współpracę, jest także doskonałym sposobem na integrację i wspólne spędzanie czasu. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa oraz chęć spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu - dodaje Julia Ostrowska.

Uczestnicy Toruńskich Zawodów Boccie mogą liczyć na upominki, nagrody oraz poczęstunek. Wydarzenie organizowane jest dzięki grantowi i dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Toruń. Więcej informacji o nim można znaleźć na profilu Toruńskie Zawody Boccie na Facebooku. Znajduje się na nim formularz, za pośrednictwem którego prowadzone są zapisy na wydarzenie.