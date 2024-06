Toruńska Orkiestra Symfoniczna kończy kolejny sezon i jednocześnie rozpoczyna festiwal

Toruńska Orkiestra Symfoniczna kończy 45. sezon: zagra "Amerykański sen"

W kończącym się sezonie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną występowali między innymi Krzesimir Dębski, Adam Sztaba, laureatka II nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Meruert Karmenova, Mirosław Jacek Błaszczyk, Artur Andrus). Zespół zaprezentował się szeroko melomanom także dzięki projektowi "Mistrzowie klasyki TOSoliści”.

- Mamy nadzieję, że podczas tego sezonu spełniliśmy wiele z muzycznych marzeń i snów melomanów, a 14 czerwca spełnimy kolejny - mówi Przemysław Kempiński, dyrektor TOS. - "Amerykański sen” to nasza propozycja na zakończenie sezonu. Wspólnie przeniesiemy się do odległej galaktyki, klubu jazzowego w Nowym Orleanie albo wprost na ulice Nowego Jorku lat 50. XX wieku. W programie koncertu znajdzie się "Suita" z „Gwiezdnych wojen”, "Błękitna rapsodia” George'a Gershwina oraz utwory Leonarda Bernsteina: "Uwertura” do operetki "Kandyd” i "Tańce symfoniczne” ze słynnego musicalu "West Side Story”, czyli współczesnej wersji "Romea i Julii”.