Tu kłaki będą spotykać się z odciskami palców. Fundacja Kociniec otwiera w Toruniu swój nowy dom

Uczciwa praca kotów z toruńskiego Kocińca

Dowody na to, że kocie towarzystwo potrafi zdziałać cuda, w fundacji Kociniec dostają regularnie: - Były takie sytuacje, że przychodzili do nas rodzice z dziećmi, które nie chciały mówić. Tu dziecko zobaczyło kota, chciało go zawołać, więc mówiło "kici kici". Potem spore wzruszenie rodziców, bo pierwszy raz od dawna słyszą swoje dzieci. Inni przyznają, że gdy patrzą jak niepełnosprawne koty radzą sobie ze swoimi schorzeniami, dochodzą do wniosku, że ich ograniczenia są w głowie.