Tyle zarabia ławnik sądowy - stawki. Sądy w Toruniu szukają chętnych

Sądy w Toruniu szukają ławników

W Toruniu Rada Miasta powinna wybrać prawi e 131 ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu (101) i Sądu Rejonowego w Toruniu (30) na kadencję 2024-2027. Powołany został zespół, który zajmie się opiniowaniem kandydatur na ławników.

Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, który bierze udział w wydawaniu wyroków przez sąd. Kadencja obecnych ławników upływa wraz z końcem 2023 roku. Rady gmin muszą więc wybrać nowy skład na kadencję 2024-2027. Kadencja ławnika trwa 4 lata. Obecna kończy się w 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Jakie pieniądze i za co otrzymuje ławnik? Oto stawki

Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie. Za cały dzień pracy jako ławnik otrzymuje się niespełna 130 złotych brutto. Ławnik może zostać wyznaczony do udziału w sprawach do 12 dni w roku, przy czym liczba tych dni może zostać zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych powodów. Za dzień pracy jako ławnik otrzymuje się niespełna 130 złotych brutto. Oznacza to, że ławnik, który przepracuje 12 dni, zarobi w ciągu roku około 1560 brutto.