Rok szkolny 2023/2024 zakończony! Zobacz, jak żegnano go w SP nr 4 w Toruniu

I Liceum Ogólnokształcące ze starówki to najpopularniejszy ogólniak w Toruniu. Tak w każdym razie wynika ze statystyk tegorocznej rekrutacji do szkół średnich. A jak jest w innych placówkach?

A jak będzie wyglądał kolejny rok szkolny 2024/2025?

Rozpocznie się w poniedziałek, 2 września. Uczniowie na zajęcia uczęszczać będą aż do przerwy świątecznej, czyli do 23 grudnia. Na szczęście po drodze szykuje się kilka dodatkowych wolnych dni. Pierwszy z nich to poniedziałek, 14 października. To Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty wolne od zajęć dydaktycznych. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych przypada w piątek. Wtedy też nie będzie lekcji. I jest jeszcze 11 listopada, Dzień Niepodległości, który świętować będziemy w poniedziałek. W obu tych przypadkach weekend przedłuży się o dodatkowy jeden dzień.

Potem trzeba już czekać na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Związana z nimi przerwa w lekcjach potrwa aż 10 dni. Dodatkowe wolne szykuje się także 6 stycznia w Trzech Króli. Ten dzień to poniedziałek. I tu też można liczyć na przedłużony weekend.