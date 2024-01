Uczniowie z Ukrainy najchętniej wybierają licea. Jakie kryteria się liczą?

Do toruńskich szkół i przedszkoli uczęszcza dziś 1290 dzieci z Ukrainy. To niewiele mniej niż rok temu, kiedy było ich 1350.

Odkryli kształcenie ustawiczne

Z danych wynika, że ukraińscy rodzice mają statystycznie trudniejszy dostęp do przedszkoli i żłobków publicznych. Z tych ostatnich korzysta 101 dzieci, natomiast z przedszkoli prywatnych – 80. Dla porównania w prywatnych szkołach podstawowych uczy się zaledwie 15 młodych Ukraińców, podczas gdy w szkołach publicznych 721.

Jeśli chodzi o szkoły średnie, uczniowie z Ukrainy najchętniej wybierają licea ogólnokształcące. Obecnie uczy się w nich 89 osób, z kolei w technikach 53 osoby. Stosunkowo chętnie uczniowie z Ukrainy wybierają placówki kształcenia ustawicznego, w których kształci się 70 młodych ludzi. To niemal trzykrotny wzrosty w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobnym wzrostem zainteresowania cieszą się toruńskie szkoły branżowe, w których do zawodu przyuczają się 43 osoby. Jeszcze na początku ubiegłego roku było to zaledwie 17 osób.

Jeśli chodzi o niepubliczne szkoły średnie, najbardziej popularne są technika (52 osoby) oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który przyjął 18 osób z Ukrainy.