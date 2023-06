W 34. rocznicę wyborów. Toruń będzie miał Plac 4 Czerwca 1989 roku

- Będzie to chyba jedyne - a chciałbym być w błędzie - miejsce w przestrzeni publicznej województwa kujawsko-pomorskiego, którego nazwa będzie upamiętniać jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski - zauważa Jan Wyrowiński.

To wydarzenie to częściowo wolne wybory do Sejmu oraz wybory do Senatu z 4 czerwca 1989 roku, które zakończyły się zwycięstwem Solidarności i zapoczątkowały w Polsce transformację ustrojową.