Wspólnota z Jakubskiego świętuje 20-lecie. Jubileusz uczci podczas festynu

To, że festyny organizują spółdzielnie mieszkaniowe, nikogo nie dziwi. W przypadku wspólnot mieszkaniowych taka impreza to rzadkość. Taka rzadkość zdarzy się na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Festyn z okazji swego 20-lecia organizuje Wspólnota Mieszkaniowa Prądzyńskiego 6a-6e – Pająkowskiego 13a-13e zaplanowała na sobotę 3 czerwca. Zabawa potrwa od godziny 12 do 17.