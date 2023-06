Półkolonie w Toruniu. Sprawdź, jak i za ile ciekawie zorganizować dziecku wolny czas

Uczniowie już wkrótce będą mieli dwa miesiące wolnego, a ich rodzice zwykle tylko dwa tygodnie urlopu. Co w takim razie zrobić z dzieckiem, kiedy kończą się zajęcia w szkole? Sprawdziliśmy, co na nadchodzące wakacje oferują toruńskie kluby, instytucje i placówki kultury.

Półkolonie, czyli stacjonarna forma wypoczynku, stają się coraz popularniejsze. Są znacznie tańsze od form wyjazdowych i w większości gwarantują profesjonalną opiekę nad dzieckiem przez kilka godzin każdego dnia. Pracujący rodzice mogą być więc spokojni, że ich pociechy – choć pozostają w miejscu zamieszkania – wcale się nie nudzą.

W Forcie IV półkolonie to już tradycja. W tym roku zaplanowano aż sześć tygodniowych turnusów od 3 lipca do 25 sierpnia. Będą one tematyczne - wojskowe, gastronomiczne oraz dla poszukiwaczy przygód. W programie tych pierwszych są m.in. musztra wojskowa, zwiedzanie fortu z pochodniami czy ABC pierwszej pomocy. Turnusy gastronomiczne to m.in. nauka gotowania i wypieku piernika. Poszukiwacze przygód liczyć mogą na zajęcia z orientacji w terenie, szyfrowania wiadomości i spotkanie z poszukiwaczami skarbów.

Za turnus w Forcie IV zapłacić trzeba 500 zł. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat, a fachowa opieka gwarantowana jest w godz. 7.40 -16.20. Cena zawiera drugie śniadanie oraz obiad.

Na wodne półkolonie zaprasza najmłodszych Aqua Aga Centrum Nurkowe. Zajęcia odbywać się będą na basenie Aqua Toruń, przewidziano w sumie pięć turnusów pomiędzy 4 lipca a 26 sierpnia. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Zawiera opiekę w godz. 7-16, zajęcia prowadzone przez profesjonalistów, dodatkowe wyjścia oraz obiad. Koszt turnusu to 650 zł. A co będzie się działo na basenie? To m.in. nauka i doskonalenie umiejętności pływania, animacje wodne i eksperymenty z użyciem wody. Dla chętnych zaplanowano też wprowadzenie do nurkowania bądź kurs nurkowania.

Półkolonie w Toruniu: Taniec, przygoda i wycieczki

Bardzo bogatą ofertę półkolonii na tegoroczne wakacje przygotowano w Jagielski Dance Project.

- Zapraszamy na najbardziej kolorowe i roztańczone półkolonie w Toruniu! Uczestnicy w towarzystwie rówieśników spędzają z nami 8, a nawet 10 godzin dziennie i nie mają czasu na nudę. „Nie chcę jeszcze iść do domu!!” – te słowa to najlepsza rekomendacja, którą słyszymy od poniedziałku do piątku od uczestników półkolonii - informują na swojej stronie internetowej organizatorzy.

Półkolonie w szkole tańca to przede wszystkim aktywność fizyczna. Zajęcia akrobatyczne i taneczne prowadzone w różnych stylach (jazz, hip hop, videoclip) przez instruktorów związanych ze szkołą, zapewnią doskonałą zabawę i szybki rozwój umiejętności. W cenie zajęć są także dodatkowe atrakcje jak np. warsztaty plastyczne oraz obiad. Odpłatność za turnus wynosi 625 zł. Opieka zapewniona jest w godz. 7.15 - 17.15.

Już pod koniec czerwca rozpoczynają się półkolonie w Bunkrze 51. Jak zapowiadają organizatorzy, to oferta dla aktywnych w wieku pomiędzy 9 a 15 lat. Na co można liczyć? Na bilety wstępu na dodatkowe atrakcje wraz z kosztami dojazdu do nich (codziennie atrakcja dnia), dwudaniowy obiad, napoje i owoce dostępne przez cały dzień, opiekę instruktorów/wychowawców w godzinach 7:30 – 16:30 i ubezpieczenie NNW każdego z uczestników. Cena półkolonii to 670 zł. Młodszych i starszych na półkolonie letnie zaprasza także Akademia Nauki w Toruniu. Do maluchów skierowany jest turnus "Przedszkolny patrol" w cenie 800 zł. Zaplanowano także warsztaty twórczo-naukowe w języku angielskim “ENGLISH THINGS” dla grup 6-9, 10-13, 13-16 lat. Tu cena jest taka sama jak wyżej. Odbędzie się też Wakacyjny Trening Umiejętności Społecznych dla Nastolatków (12-16 lat) - tu cena wynosi 450 zł. Atrakcyjnie zapowiadają się półkolonie objazdowe - codziennie inna wycieczka - dla uczestników w wieku 7-13 lat - ich cena to 1150 zł. Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej organizatora.