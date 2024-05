W Buśni pijany traktorzysta z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów urządził sobie przejażdżkę! Interweniował świadek

Przejechał się ciągnikiem na "podwójnym gazie"

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Podczas sprawdzenia mężczyzny w policyjnym systemie, okazało się, że posada on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za niestosowanie się do sądowego zakazu 47-latek może trafić do zakładu karnego nawet na 5 lat. Właściwa postawa świadka nieodpowiedzialnego zachowania traktorzysty przyczyniła się do wyeliminowania z drogi pijanego kierowcy.

Policja przypomina, że nietrzeźwy kierujący, nie tylko samochodem, ale także ciągnikiem rolniczym lub innym pojazdem mechanicznym to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia. Nie należy bagatelizować sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś łamie przepisy lub podejrzanie się zachowuje. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom może przyczynić się do wyeliminowania z drogi pijanego kierowcy.