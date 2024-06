Toruń. Szarpał i wyzywał Tunezyjczyka! Teraz każdy zna jego nazwisko i wyrok sądu

Za karę, na mocy wyroku sądu, nie tylko popracuje społecznie i zapłaci pokrzywdzonemu za krzywdę, ale też naje się wstydu. Dodatkową karą bowiem jest podanie całego wyroku do publicznej wiadomości. Już jest dostępny w całości na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Toruniu - z pełnymi personalnymi skazanego, opisem czynu i sankcjami.

Łukasz M. z Torunia ma 40 lat i wyraźny problem z tolerancją osób o śniadej karnacji. W styczniu ubr. dopuścił rasistowskiej napaści na obywatela Tunezji. Nie tylko wulgarnie go zwyzywał. Doszło także do rękoczynów.

Rasistowska napaść w centrum Torunia. Co zrobił Łukasz M.?

Środa, 11 stycznia 2023 roku, centrum miasta. To wtedy Łukasz M. dał upust swojej agresji. Prokuratura i sąd nie miały potem wątpliwości, że napaści na Tunezyjczyka dopuścił się na tle rasistowskim.

"Spier...aj, kur...a ty brudny!" - tak wyzywał torunian obcokrajowca. Ale to nie wszystko. Złapał obcokrajowca za kurtkę, szarpał go i popychał. Do tego jeszcze kilkukrotnie splunął w jego kierunku. Taki przebieg wydarzeń ustalono i tak przestępstwo opisano w upublicznionym wyroku.