W Hard Rock Pubie Pamela wystąpi grupa Cochise. To rockowy projekt Pawła Małaszyńskiego

Wydarzenie jest biletowane. Dostępne są kolekcjonerskie wejściówki na koncert Cochise. Przedsprzedaż (do 28.01.2024) w cenie 40 zł. W dniu koncertu (29.01.2024) - 50 zł.

Zespół Cochise powstał w 2004 roku w Białymstoku. Muzykę , którą gra, można określić jako oryginalne połączenie rocka, grunge'u i metalu. Cochise ma na swoim koncie 7 płyt, wydanych przez wytwórnie Metal Mind i Mystic Production. Zespół aktywnie koncertuj, zagrał do tego czasu ponad czterysta klubowych koncertów w Polsce, Belgii, Anglii, Niemczech i Czechach.

Cochise wystąpił również na licznych koncertach plenerowych, zlotach motocyklowych i przede wszystkim festiwalach, takich jak: Przystanek Woodstock, Seven Festival, Cieszanów Rock Festiwal, Świebodzice Rock Festival, Festiwal Rockowisko Hajnówka, Wake Up & Live Sulęcin, Igrzyska Rockowe Opole, Rock Blue Festiwal, Summer Fall Festiwal, Przystanek Żory, Książ Rock Zone Festiwal, Strzyżów in Rock, Ostrava v Plamenech czy Impact Festival (przed Black Sabbath !). W 2019 roku Cochise zagrał w Krakowie jako support amerykańskiej grupy Godsmack, a w czerwcu 2022 roku supportował brytyjską formację BUSH.