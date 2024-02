W marcu rusza nabór do przedszkoli i podstawówek w Toruniu. Na co muszą przygotować się rodzice?

Nabór do przedszkoli i podstawówek w Toruniu będzie elektroniczny. Ruszy 4 marca

4 marca startuje elektroniczna rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w podstawówkach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych. Zakończy się w kwietniu.

Nabór dzieci na rok szkolny 2024/2025 będzie elektroniczny. To oznacza, że odbędzie się za pośrednictwem specjalnego systemu komputerowego działającego w internecie. Dotyczy to wszystkich placówek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w podstawówkach oraz szkół podstawowych) z wyłączeniem specjalnych i szkoły muzycznej.

Biorą wszystkich z obwodu

W przypadku szkół podstawowych sprawa jest oczywista. Te muszą przyjąć wszystkich kandydatów zamieszkałych w ich wyznaczonym obwodzie. Planowana liczba oddziałów wynika z danych demograficznych dla poszczególnych części miasta. Jeśli w danej placówce pozostaną jeszcze wolne miejsca - a może się tak stać, bo niektórzy rodzice wybierają szkoły niepubliczne bądź artystyczne - to dyrektor ma prawo przyjąć dzieci spoza rejonu. Te jednak muszą spełnić kilka warunków.

Podstawowym z nich jest zamieszkiwanie w Toruniu i tu odprowadzanie podatków. Kolejny to lokalizacja szkoły blisko miejsca zamieszkania dziecka bądź miejsca pracy jego rodziców. Jeśli do placówki, o miejsce w której ubiega się kandydat, uczęszcza już jego starsze rodzeństwo, doliczane są dodatkowe punkty przy naborze. Nabór do przedszkoli i podstawówek w Toruniu będzie elektroniczny. Ruszy 4 marca Grzegorz Olkowski

Nabór do nowej "dwunastki"

Od września w Toruniu działać będzie nowa podstawówka - SP nr 12 przy ul. Strzałowej. Budowa tej placówki jest na ukończeniu, gmach będzie gotowy na przyjęcie uczniów po wakacjach. Wyznaczono już obwód nowej szkoły. Decyzją władz miasta rekrutację do klas pierwszych w "dwunastce" przeprowadzi Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii z ul. Hallera. W szkole tej zatem odbędą się dwa nabory - jeden do SP nr 14, drugi do SP nr 12.

Tu warto dodać, że nabór do przedszkola przy SP nr 12 prowadzony będzie za pośrednictwem Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4.

Kto z szansą na miejskie przedszkole?

Z danych, które przekazał nam toruński magistrat, wynika, że w ubiegłym roku do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 4671 dzieci. Liczba miejsc w prowadzonych przez samorząd placówkach jest ograniczona, a opłaty sporo niższe niż w placówkach niepublicznych. Rekrutacja to będzie więc gorący okres dla rodziców.

Absolutną podstawę przy naborze stanowią tzw. kryteria ustawowe ustanowione przez państwo, a dopiero potem warunki postawione rodzicom przez gminę. Według tych pierwszych promowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, maluchy samotnych bądź niepełnosprawnych rodziców oraz te z pieczy zastępczej.

Władze Torunia określiły dodatkowe warunki dla rodziców dzieci ubiegających się o miejsca w publicznych przedszkolach. To przede wszystkim meldunek na terenie miasta. Liczyć się będzie także zatrudnienie rodziców lub pobierana przez nich nauka w trybie dziennym. Pod uwagę brana będzie też m.in. bliskość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy rodziców oraz deklaracja, że maluch będzie korzystał z oferty placówki przez co najmniej osiem godzin dziennie.

Warto dodać, że oprócz przedszkoli miasto prowadzi także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Tam opłaty i opieka są takie same jak w samodzielnie działających placówkach tego typu.

Harmonogram naboru do klas pierwszych i przedszkoli:

4 - 15 marca - złożenie wniosku o przyjęcie

do 4 kwietnia - weryfikacja złożonych dokumentów

9 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

9 - 16 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

