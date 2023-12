W pięknej Australii torunianin odniósł piękny sukces. Został mistrzem świata!

- Gdy się dowiedziałem, że zostałem mistrzem, czułem euforię. Prawdę mówiąc, nadal nie wiem, co się dzieje oraz co się wydarzyło. Łzy pojawiły się natychmiast. Ryczałem jak dziecko, bo spełniły się moje marzenia. Nie dochodzi to do mnie - mówił zaraz po finale.