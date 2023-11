W Światowy Dzień Seniora toruńscy seniorzy odebrali klucze do mieszkań. Tak wyglądają w środku!

We wtorek, 14 listopada wręczono klucze do kolejnych mieszkań chronionych. Tym razem odebrali je seniorzy. Był to dla nich dzień wyjątkowy nie tylko ze względu na kolejną pomoc w podniesieniu standardu życia, lecz także przez to, że odbyło się to w Światowy Dzień Seniora.

Aktywny senior - program działa także w Toruniu

Program Aktywny Senior skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego głównym celem jest tworzenie miejsc, w których osoby zyskają dostęp do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie czterech dziennych domów pobytu, jednego klubu seniora oraz sześćdziesięciu mieszkań wspieranych. Dzienny dom pobytu znajdujący się przy ul. Podgórskiej 2 otwiera swoje drzwi dla trzydziestu osób potrzebujących wsparcia od godz. 7.30. Mogą tam porozmawiać, wypić i zjeść ciepły posiłek. Prowadzone są tam także zajęcia. W budynku jednak postanowiono zaaranżować także przestrzeń tak, by utworzyć tam mieszkania dla tych, którzy potrzebują nie tylko swojego miejsca, lecz także opieki. We wtorek, 14 listopada seniorzy odebrali klucze do mieszkań.

– Bardzo się cieszę, że uzupełniamy życie tego budynku – mówił prezydent Torunia, Michał Zaleski. – Zrobiliśmy gruntowny remont, którego koszt łącznie wyniósł 3,6 mln złotych. Dzięki wsparciu unijnemu pozyskaliśmy aż 3 mln złotych.

Trzy mieszkania, sześć osób

Mieszkanie wspierane jest alternatywą dla pobytu w placówkach zapewniających opiekę całodobową. Pobyt w nim może być zarówno stały, jak i czasowy. Przestrzeń została zaaranżowana tak, by spełniała przede wszystkim oczekiwania mieszkańców i nie utrudniała im życia codziennego. Mieszkania przy ul. Podgórskiej ulokowane są na pierwszym i drugim piętrze. Zadbano o to, by były windy, które odciążą mieszkańców w pokonywaniu schodów. Na piętrze pierwszym znajdują się dwa mieszkania dwuosobowe, na drugim natomiast jedno mieszkanie jednoosobowe oraz jedno dwuosobowe. Warto zaznaczyć, że mieszkanie jednoosobowe przeznaczone jest dla opiekuna. Mieszkania są gotowe do zamieszkania i w pełni wyposażone, nie tylko w meble czy sprzęt, ale również w sprzęty kuchenne, garnki, pościel czy koce.

– To są mieszkania chronione – wyjaśnia prezydent Torunia, Michał Zaleski. – Czyli przeznaczone dla osób, które wymagają opieki przez osobę z zewnątrz. Zamieszkają tam osoby zmagające się z trudnym stanem zdrowia, podeszłym wiekiem czy innymi problemami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował wcześniej kwalifikację do mieszkań, z której wyłoniono lokatorów oraz opiekuna. Mieszkania chronione przy ul. Podgórskiej nie są jedynym takim miejscem w Toruniu. Niedawno oddano do użytku mieszkania przy ul. Bydgoskiej dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności czy osób pełnoletnich opuszczających domy dziecka. Cały czas w Toruniu tworzone są miejsca, by osobom potrzebującym pomocy ją zapewnić.