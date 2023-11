Dotacje na własny biznes: ostatnia szansa w Toruniu! Warto - mówi pani Iwona ze "Swawolnej"

Kawiarnia "Swawolna" przy ul. Legionów 28C/1 w Toruniu to spełnienie marzeń pani Iwony o własnym biznesie. Po dwudziestu latach pracy rzuciła pracę w korporacji, zarejestrowała się jako osoba bezrobotna, przygotowała biznesplan i pozyskała kilkadziesiąt tysięcy zł dotacji z Urzędu Pracy. Dotacja jest bezzwrotna, jeśli spełni się regulaminowe warunki - np. przetrwa z biznesem przez określony czas (najczęściej to rok), pieniądze wydatkuje się zgodnie z planem i przestrzega pozostałych warunków umowy zawartej z urzędem.

Pani Iwona zawsze marzyła o własnym interesie. "Bez dotacji kawiarni by nie było"

Po odejściu z pracy toruniance udało się otrzymać dotację z urzędu pracy (był to PUP dla powiatu toruńskiego -zgodnie z miejscem zamieszkania i rejestracji jako osoba bezrobotna), która była wielką pomocą przy uruchomieniu biznesu. Bez niej niemożliwe byłyby podstawowe inwestycje i zakupy. Rozkręcanie słodkiego interesu trwa kolejny miesiąc. Już dziś jednak wiadomo, że bezglutenowa oferta dla amatorów słodkich pyszności trafiła w rynkową niszę.

W menu "Swawolnej" znajdują się ciasta, słodkie wypieki, są też naleśniki i pancakes. Jest też oczywiście kawa, herbata i napoje. Zaledwie półtora tygodnia po otwarciu kawiarni właścicielce biznesu udało uzyskać certyfikat Menu Bez Glutenu, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracownicy kawiarni zostali przeszkoleni z zasad pracy w kuchni, obsługi klienta, doboru produktów. Kuchnia oraz zaplecze podczas audytu wypadły pozytywnie. Niektóre osoby z celiakią wybierają tylko lokale z certyfikatem, dlatego ważne było, by taki znak uzyskać.

Klientów i sympatyków "Swawolnej" przybywa. Aby dotacja z PUP-u okazała się bezzwrotną pomocą, kawiarnia musi działać przynajmniej przez rok. Ale - to oczywiste w tym przypadku - planuje działać o wiele, wiele dłużej.

PUP w Toruniu przyjmuje od 14 do 20 listopada wnioski o dotacje na własny biznes

W Toruniu jest właśnie ostatnia szansa w tym roku na pozyskanie takiej dotacji. Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że przystępuje do naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Termin przyjmowania wniosków: 14.11.2023 r. – 20.11.2023 r. do godz. 15:00

Grupa docelowa to osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w PUP dla Miasta Torunia co najmniej od jednego miesiąc, licząc od dnia ostatniej rejestracji i spełniające warunki regulaminu.

Kwota dotacji to około 30 tysięcy zł. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym regulaminem, w drodze konkursu. Osoba bezrobotna korzystająca w 2023 r. z aktywnych form pomocy np. staż, studia podyplomowe, szkolenie nie może ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

-w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49A, w godzinach 7:30-15:00, -przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu do Urzędu).

W sprawie ogłoszonego naboru należy kontaktować się telefonicznie. Numer kontaktowy to (56) 65 80 252. Kompletne wnioski, prawidłowo sporządzone wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej:

Wspomniany regulamin oraz formularze wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej są do pobrania na stronie internetowej urzędu (muptorun.praca.gov.pl) - załączniki z nimi znajdują się pod ogłoszeniem o naborze.

Co ważne, jak podkreśla urząd, osoba do 30. roku życia musi wykonać test kompetencji cyfrowych, który jest wypełniany w obecności doradcy klienta, na miejscu w urzędzie. Osoba powinna stawić się w urzędzie do doradcy klienta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.