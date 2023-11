Toruń. Nie ma zmiłuj! Więzienie w zawiasach i grzywna za 3 krzaki marihuany dla Patryka R.

Rok więzienia w zawieszeniu, 5 tys. zł grzywny i 3,5 tys. zł nawiązek - taką karę wymierzył sąd Patrykowi R. z Torunia za domową hodowlę marihuany. To nic, że miał tylko 3 krzaki. Wytworzył jednak z nich jednak łącznie ponad 200 gramów "maryśki", a to już tak zwana znaczna ilość narkotyków.

Trwa twardy kurs policji, prokuratury i sądów wobec osób, które hodują marihuanę. Historia domowej uprawy marihuany 23-letniego Patryka R. w mieszkaniu w Toruniu to przestroga dla innych. Prawo jest w tej dziedzinie surowe. Mężczyzna miał proces Sądem Okręgowym w Toruniu. Oskarżony był o posiadanie, uprawianie i wytwarzanie narkotyków. Nie było tego wiele - 3 krzaki. Wyliczono jednak, że młodzieniec wyprodukował z tych roślin przez trzy lata (2019-2021) ponad 200 gramów narkotyku. A to już znaczna jego ilość i surowsze konsekwencje karne. Wytworzenie takiej ilości narkotyku to przestępstwo mające charakter zbrodni, zagrożone karą nie mniejszą niż 3 lata więzienia. Po nowelizacji przepisów, od 1 października br. , za produkcję znacznej ilości grozi od lat 3 do 20 nawet.

8 listopada Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok dla Patryka R. Konsekwencje dla torunianina są poważne.

Wyrok za uprawę, posiadanie i udzielanie - więzienia w zawiasach i po kieszeni

Rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata próby, 5 tysięcy zł grzywny i łącznie 3,5 tys. zł nawiązek do zapłaty na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzin Powrót z U - taki wyrok usłyszał torunianin. Ale to nie wszystko. Sąd oddał Patryka R. na okres próby pod dozór kuratora, a także zobowiązał go do powstrzymywania się od zażywania narkotyków.

Opisane wyże konsekwencje to kara łączna za kilka przestępstw. Młody mężczyzna został bowiem uznanym za winnego nie tylko uprawiania 3 krzewów marihuany i wytworzenia z nich ponad 200 gramów marihuany. Udowodniono mu także posiadanie znacznej ilości narkotyku - znów było to ponad 200 gramów marihuany oraz posiadanie urządzeń do uprawy (to osobne przestępstwo). Poza tym jeszcze - trzykrotne udzielenie narkotyku innym (po pół grama "maryśki").

- Wyrok ogłoszony 8 listopada jest nieprawomocny - zaznacza Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sadu Okręgowego w Toruniu.

Prawo do odwoływania się mają Patryk R. i jego obrońca Dariusz Klos oraz Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód, która młodzieńca oskarżała. Jeśli tak się stanie, sprawę rozstrzygać będzie Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

To już kolejna domowa hodowla w Toruniu z takim finałem w sądzie

Jak wspomnieliśmy, w Toruniu trwa twardy kurs wobec domowych upraw "maryśki". Sprawa Patryka R. jest kolejną już tego typu z finałem w sądzie.

W sierpniu br. opisywaliśmy historię hodowli w mieszkaniu przy ul. Niesiołowskiego w Toruniu, która liczyła sobie 5 roślin. Prowadził ją 45-letni Piotr S. Torunianin wpadł przy ul. Turystycznej. Wówczas miał przy sobie gram marihuany. Kryminalni odwiedzili jednak jego dom i tutaj odkryli domową uprawę. Po śledztwie przeprowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Toruń Wschód mężczyzna oskarżony został łącznie o 8 czynów opisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jakie to były czyny? Posiadanie wspomnianego grama narkotyku, słoika z 30 gramami, uprawiania 4 krzaków marihuany w domu (rok 2018), wytworzenia z nich 88 gramów (2018 rok), uprawiania 5 krzaków (2019 rok), wytworzenia z nich 110 gramów narkotyku (2019rok), uprawiania kolejnych 5 krzaków (rok 2020) i wytworzenia z nich kolejnych 110 gramów (2020 rok). - W porównaniu z innymi sprawami narkotykowymi, bardzo licznymi ostatnio, ta domowa hodowla marihuany faktycznie należy do skromnych. W innych sprawach do czynienia mamy przecież nawet z kilogramami narkotyków czy setkami krzewów. Mimo wszystko w tym przypadku chodzi o wytworzenie tzw. znacznej ilości narkotyku. To taka ilość, która pozwala na odurzenie kilkudziesięciu osób. 110 gramów bezsprzecznie taką ilością jest - zaznaczała prokurator Joanna Becińska.

Jaki wyrok usłyszał Piotr S.? Sąd wymierzył ju karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat, oddając w tym okresie skazanego pod dozór kuratora sądowego. Zobowiązał go też do podjęcia leczenia w ośrodku terapii i współuzależnienia oraz zapłaty 3 tys. zł grzywny. Ten wyrok jest już prawomocny. WARTO WIEDZIEĆ: To mówi polskie prawo o wytwarzaniu narkotyków (po nowelizacji od 1 października 2023) Art. 53. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [Wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej] przewiduje, że:

[Wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej] przewiduje, że: par. 1 - Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. par. 1a par. 1A - Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia nowe substancje psychoaktywne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. par. 2 - Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych, lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Strefa Biznesu: Jak zostać CEO giganta?