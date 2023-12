W Toruniu nadal setki osób pomagają Ukrainie. "To nas przybliża do zwycięstwa" - mówią

- Dzięki wolontariuszom nasz sztab tak długo istnieje i może pomagać, dlatego zorganizowaliśmy dla nich święto, żeby mogli się lepiej poznać - mówi Weronika Matusz, wolontariuszka TSPU. - Na początku, gdy tworzyliśmy sztab, mieliśmy tyle pracy, że nie wszyscy się znaliśmy. Takie spotkania do dzisiaj są ważne, żeby wiedzieć o sobie coś więcej niż to, czym się zajmujemy i jak mamy na imię.

W Toruniu świętowali Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Jednym z założycieli sztabu jest Andrii Bondarenko, który dziś mówi, że TSPU, mimo upływu czasu i różnych trudności, nadal się rozwija. - Niektórzy ze swoich powodów odchodzą, inni wracają do Ukrainy, ale na ich miejsce cały czas przychodzą nowi ludzie. Cały czas współpracujemy z organizacjami w Polsce i Ukrainie. Teraz mamy przerwę w transportach za granicę przez zmiany w ukraińskim prawie, ale niebawem wrócimy do regularnych wysyłek - mówi Bondarenko. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Transporty potrzebnych artykułów na wschód są jednym z podstawowych działań wolontariuszy. Regularnie za granicę trafia żywność, ubrania, wyroby medyczne. - Cały czas zajmujemy się także administracyjnymi sprawami tu, na miejscu. Pomagamy rodakom zaadaptować się w kraju. Do tego m.in. szycie siatek maskujących i nauka Polskiego - wymienia jeden z założycieli TSPU.

Weronika Matusz zaznacza, że dziś wolontariusze działają w nieco inny sposób niż dwa lata temu. - Mamy więcej doświadczenia i mniej paniki. Podchodzimy na spokojnie do tego, co robimy. Układamy to rozsądniej niż na początku - wyjaśnia.