W Toruniu uczczono pamięć ofiar hitlerowskich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku

Najpierw Barbarka

- Dzisiejsze uroczystości zaczęliśmy wyjątkowo, od złożenia wiązanki kwiatów na Barbarce - mówił marszałek Całbecki. - Tam bowiem najbliżej od tego parku znajdują się mogiły setek osób zamordowanych w 1939 roku przez niemieckich okupantów. Mamy zobowiązanie wobec tych, których nie ma już wśród nas, by o nich pamiętać i budować przyszłość naszej ojczyzny, by do takich tragedii już więcej nie dochodziło. Dziękuję obecnym tu posłom, że możemy po raz pierwszy 2 października obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. W styczniu tego roku sejm przyjął uchwałę, by ten dzień ustanowić oficjalnym narodowym świętem. My, którzy przejęliśmy rolę gospodarzy tej ziemi po tych pokoleniach, których już nie ma, musimy zadbać w pierwszej kolejności jako najbliżsi pomordowanych, żeby ten wkład w pamięć naszej narodowej tożsamości tu, na Pomorzu, nigdy nie został zaniedbany.

Szczególne miejsce

- Jesteśmy tutaj, bo jest to zew naszej duszy - stwierdził prezydent Torunia Michał Zaleski. - Nie przyszliśmy tu tylko dlatego, że ustanowiono ten dzień świętem. Oczywiście dobrze, że tak się stało, dziękujemy sejmowi za tę jednogłośnie przyjętą uchwałę. To oczywiste, że będziemy się spotykali w tym miejscu - my i przyszłe pokolenia. To miejsce szczególne. Po ataku Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku zamordowano 16 tysięcy naszych rodaków, w tym aż 11 tysięcy w jednym województwie, Pomorskim, ze stolicą w Toruniu. A później przyszły kolejne kroki hitlerowskiego agresora. Ginęli ludzie, którzy nie stali z karabinem w ręku gotowi do walki, ale tylko dlatego, że mieli polskie życiorysy. To był jedyny powód tej hekatomby, której ślady są w 400 miejscowościach w 21 ówczesnych powiatach dawnego Pomorza.

Za trzy tygodnie spotkamy się na Barbarce, by uczcić leżące tam ofiary, ale takich miejsc jest mnóstwo. Dziękuję marszałkowi, samorządowi województwa, że mamy w Toruniu Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Pamięć to nasza ponadpokoleniowa tożsamość. Ludzki ból po niebywałej stracie, a także pragnienie by żadne polskie dziecko, żadna polska rodzina nie były narażone na utratę domu, bicie, głód czy śmierć. Nie zapominajmy, nie wzbudzajmy w sobie powodów do niechęci i nienawiści, wzajemnego nietolerowania się, odłóżmy to, nie dopuśćmy do tego. Potrafimy się sprzeczać, dyskutować, ale nie bądźmy dla siebie wrogami próbującymi zniszczyć innych, bo to może doprowadzić do rzeczy straszliwych. Społeczna pamięć o zbrodni z 1939 r. niech pozostanie na zawsze znakiem naszego pokolenia.