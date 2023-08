W tych grupach na Facebooku huczy o Toruniu! Które są najpopularniejsze i co na nich znajdziemy?

Facebook nie od dziś jest miejscem, gdzie pozyskuje się informacje. Torunianie również korzystają z niego w taki sposób. Już od wielu lat można dostrzec wciąż rosnącą popularność grup, gdzie uczestnicy nie tylko wymieniają się nowinkami, ale i dzielą się doświadczeniami lub chętnie pozbywają się niepotrzebnych rzeczy. Przygotowaliśmy spis najpopularniejszych facebookowych grup.

Czy Skyway jest nas w stanie jeszcze czymś zaskoczyć?

Grupy na Facebooku – po co powstają?

Torunianie bardzo chętnie dołączają do grup dotyczących miasta, które liczą nawet kilkadziesiąt tysięcy użytkowników dzielących się swoimi doświadczeniami i opiniami. Członkowie często zadają pytania lub po prostu obserwują to, co dzieje się na grupie. Jednak nie to świadczy o ich popularności. Decyduje o tym fakt, że jest to znacznie prostszy i szybszy sposób wymiany informacjami – wystarczy wrzucić jeden post, by użytkownicy udzielili odpowiedzi. Od kwiatów po dziecięce sprawy – na Facebooku pisze się o wszystkim.

Regulaminy, administratorzy, bany, wyzwiska

Internet rządzi się swoimi prawami – niezależnie od tego, jak wiele regulaminów zostanie stworzonych, nie każdy będzie ich przestrzegać. Administratorzy i moderatorzy grup starają się nadzorować to, czy ustalone przez nich zasady zostały poznane przez użytkowników i – przede wszystkim – czy są stosowane. Wyzwiska, rozpętywanie burz w komentarzach czy brak szacunku ze względu na inne poglądy nie są zwykle akceptowane, choć zdarzają się nagminnie, bez względu na to, jaki temat króluje na grupie. Administracja decyduje w takim przypadku o wyciszeniu użytkownika lub jego całkowitym usunięciu. A co gdy regulaminu nie ma? Wówczas wszelkie zachowania, które w odbiorze danego członka grupy są krzywdzące, powinny być zgłaszane do założycieli.

Co w trawie piszczy, czyli o toruńskich grupach o mieście

To właśnie na takich grupach można zaobserwować największe liczby użytkowników. Członkowie właśnie tam są najbardziej aktywni, wrzucając od kilku do kilkudziesięciu postów dziennie. Dzięki wciąż rozrastającym się facebookowym społecznościom dostrzega się, że Toruń nie jest mieszkańcom obojętny. To właśnie tam najczęściej padają pytania o bieżące sprawy, o tym, co warto zobaczyć w mieście czy też o tym, co aktualnie się w nim dzieje. Członkowie zadają także pytanie o polecenia – restauracje, przychodnie, sklepy – wszystko to biorą na tapet, poszukując jak najlepszej opcji dopasowanej do własnych potrzeb.

By być na bieżąco, sprawdź:

Zainteresowanie historią Torunia

Oprócz codziennych informacji dla wielu użytkowników ważna jest także historia miasta. Coraz większa popularność tego typu grup sprawia, że członkowie dzielą się rodzinnymi opowieściami związanymi z Toruniem, pokazują stare zdjęcia, porównując przy tym, jak bardzo zmieniło się miasto. Nie brakuje również zdjęć ich samych z młodości lub tych z teraźniejszości na tle Torunia. W tego typu społecznościach dostrzec można nostalgię i prawdziwą pasję, jaką jest historia. Toruń Retro

Toruń dawny i dzisiejszy na fotografiach

Misz-masz, oddasz, co masz – wymiana rzeczy między mieszkańcami Torunia

Jedne z popularniejszych gru charakteryzujących się dużą aktywnością. Codziennie użytkownicy wrzucają wiele postów, w których umieszczają zdjęcia i opisy rzeczy do oddania. Część z nich działa na zasadzie darmowej wymiany, choć zdarza się i tak, że oferujący za wystawione przedmioty chcą nie coś nowego, a określoną kwotę. W komentarzach pod takimi postami widać jednak oburzenie członków grup, którzy nie boją się stwierdzić, że jest to zwykła sprzedaż, co przeczy konwencji wymiany bądź oddawania. Ale jeśli regulamin tego nie zabrania, nie można zgłosić sprzeciwu, bo przecież w tej konkretnej wymianie i tak nie trzeba brać udziału.

Pomoc dla zwierząt i ludzi w Toruniu

Torunianom nie jest obojętny los potrzebujących. Na Facebooku funkcjonuje kilka grup poświęconym pomocy, które funkcjonują już od dłuższego czasu. Każda z nich charakteryzuje się czymś innym – jedne poświęcone są zwierzętom, inne obywatelom Ukrainy, a kolejne samym mieszkańcom, którzy nie tylko o pomoc proszą, ale i ją oferują. Liczy się wszystko, zaczynając od jedzenia, kończąc na podwózce czy znalezieniu domu dla kociąt i szczeniąt.

Coś dla miłośników dobrego jedzenia

Toruń obfituje w wiele punktów gastronomicznych. Na grupach poświęconym restauracjom, kawiarniom czy herbaciarniom można spotkać się z opiniami na temat zakupu posiłku w danym lokalu. Dzięki temu użytkownicy i potencjalni klienci zyskują rzetelne opinie. Ale nie tylko do tego to służy! Jest to prawdziwa skarbnica wiedzy także o tym, gdzie powstał nowy lokal, a gdzie niedługo znika działalność.