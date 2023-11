Wiatr zadał bardzo bolesny cios toruńskim łucznikom. Mistrzowie strzały i cięciwy potrzebują pomocy

Zobacz wideo: Po stu latach do Torunia wróciła chorągiew Toruńskiego Pułku Strzelców.

Łucznicy z Torunia są w kraju bardzo dobrze znani. Wśród łuczników zagranicznych z pewnością również nie brakuje takich, którzy doskonale wiedzą, że w Polsce jest miasto z bardzo silną ekipą i profesjonalną infrastrukturą. Latem opisywaliśmy sukcesy przedstawicieli Stowarzyszenia Łuczników Toruńskich "Fort", którzy wzięli szturmem podia na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu. Sukces był to znaczący, ale w gruncie rzeczy, jeden z wielu. Łucznicy przywożą do Torunia trofea, poza tym również goszczą u siebie różne gwiazdy cięciwy.

Łucznicy mierzą wysoko, między innymi dzięki temu, że mają w Toruniu dobre warunki do trenowania. Kilka lat temu, dzięki budżetowi obywatelskiemu, w sąsiedztwie Fortu I na Skarpie powstały tory łucznicze, co laik pewnie by nazwał strzelnicą. Poza mistrzyniami i mistrzami, szkoli się tu również wielu adeptów. Ruch panuje tu przez cały rok. Łucznicy nie tylko ćwiczą, ale również tor własnymi siłami utrzymują. Niedawno na przykład wymienili wszystkie tarcze.