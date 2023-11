Koncert "Missa Pro Pace – Msza o Pokój" w murach kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dialog między muzyką dawną a współczesną

W pierwszy grudniowy wieczór w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się niezwykły koncert – Missa Pro Pace, co w tłumaczeniu z łaciny oznacza mszę o pokój. Jest to wydarzenie niezwykłe. Słuchacze będą mieli okazję wsłuchać się w dialog między muzyką dawną a współczesną – XV-wiecznych graduałów cysterskich wykonanych śpiewem chóralnym z muzyką organową i improwizacją muzyczną współczesnych trendów.

Tytuł nawiązuje do pierwszego zdania księgi cysterskich rękopisów pochodzących z XV wieku. Graduał żarnowski jest własnością skarbca Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. Stał się on nie tylko źródłem, ale i inspiracją do stworzenia nietypowego wydarzenia. W Toruniu będzie ono wystawiane po raz drugi. Tym razem jednak przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Wstęp na koncert jest bezpłatny.