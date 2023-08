Łucznicy z toruńskiego stowarzyszenia "Fort" mierzą bardzo wysoko. I skutecznie!

Co się znowu stało na Kępie Bazarowej? Tereny przy moście zostały ogołocone z zieleni

Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym, które niedawno odbyły się w Golubiu-Dobrzyniu, zawodnicy zmagali się z bardzo różnymi wyzwaniami, w ramach trzech bloków turniejowych. Strzelanie do tarczy oczywiście w programie było, jednak jeśli ktoś myśli, że łucznicy zawsze mierzą do umieszczonego na środku kółka, ten się grubo myli. Cele tybetańskie na przykład są trójkątne, a najwyżej punktowane są strzały trafiające w wierzchołek trójkąta.

Jakim wyzwaniom muszą stawiać czoła łucznicy?

Przed golubskim zamkiem zawodniczki i zawodnicy mierzyli także do trójwymiarowych figur. Taka figura jest zrobiona z pianki, więc strzała wbija się w nią łatwo, poza tym się nie rusza, więc można spokojnie do niej wymierzyć. I znów myśląc w ten sposób trafiamy kulą w płot. Łucznicy strzelają również do celów ruchomych, a także ze stanowisk, na których trudno się utrzymać, bądź ruchomych platform.