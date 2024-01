Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Toruniu już gra. W niedzielę Spacer Dobrych Emocji

Spacer już w tę niedzielę

I choć do finału pozostało jeszcze trochę czasu, to w wielu miejscach zbiórki już trwają. Sztab działający przy SP nr 1 chwali się, że do e-skarbonki zebrano tam 1,5 tys. zł. E-skarbonkę ma także sztab działający w Młodym Lesie. Tymczasem sztab przy III LO na Skarpie w najbliższą niedzielę, 21 stycznia zaprasza na wyjątkowy Orkiestrowy Spacer Dobrych Emocji. Rozpocznie się on o godz. 15 przy pomniku Kargula i Pawlaka na skwerze przy Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6). Poprowadzi go Pan Przewodniczący Torunia, bardzo znany w kraju toruński przewodnik. Poprowadzi szlakiem pełnym dobrych wydarzeń i pozytywnych toruńskich historii.