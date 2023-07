Wielki wyciek danych. Tak sprawdzisz czy skradzione Twoje dane!

Hasła i loginy - potrzebne, zagrożone

Dla każdego z nas potrzebne są loginy i hasła - to dzięki nim możemy szybko robić zakupy, opłacać rachunki przez internet, porozumiewać się ze znajomymi, pracownikami oraz szefostwem. Tm bardziej istotne jest, to gdy zostaną one narażone na niebezpieczeństwo. M.in. dlatego, że w efekcie nie tylko zostanie naruszona nasza prywatność, ale możemy też stracić pieniądze i inne dobra.