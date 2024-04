Wśród komplementów i orderów toruńscy radni się pożegnali

- Nie wiem czy ja dobrze usłyszałem. Pani powiedziała, że ministerstwo podniosło pensje w swojej części o 20 procent, w związku z czym miasto musi też dołożyć swoje? - pytał radny Maciej Krużewski z klubu Aktywni dla Torunia.

- To nie jest tak, że ministerstwo podnosi pensje, ponieważ o wysokości wynagrodzeń decyduje dyrektor instytucji kultury, natomiast ministerstwo zwiększyło dotację podmiotową z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń o tyle, o ile wynosi wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej - odpowiedziała Aneta Pietrzak.

- Czyli te 86 tysięcy to jest dobra wola Rady, lub nie? - indagował radny.

- W porozumieniu z 2019 roku zapisano, że dotacja podmiotowa wynosi milion złotych ze strony Skarbu Państwa i milion ze strony Gminy Miasta Toruń, natomiast nie ma obowiązku zwiększania w kolejnych latach. Jest to rzeczywiście dobra wola obu stron - wyjaśniła pani skarbnik.