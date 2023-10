Wjechała samochodem do salonu urody w Toruniu. Prokurator zleca obserwację psychiatryczną Sandry M.

Salon ucierpiał, ale szczęśliwie fizycznie nikomu nic się nie stało. A finał zdarzenia mógł być gorszy, bo okolica jest uczęszczana. Sprawa do dziś jest w Toruniu komentowana, a losy młodej kobiety pilnie śledzone. Dlaczego? To lokalna celebrytka, aktywna w mediach społecznościowych, była Miss Startu PGE Ekstraligi (podprowadzających na żużlu).

Czy Sandra M. była poczytalna? Prokurator: konieczna obserwacja sądowo-psychiatryczna

Zaraz po wypadku matka i adwokatka Sandry M. przekazały "Nowościom", że krytycznego dnia młoda kobieta była w bardzo złym stanie psychicznym. Pijany rajd samochodem poprzedziła kilka godzin wcześniej wizyta na komisariacie policji. Tam mundurowi uznali, że wezwać trzeba pogotowie. Przybyli na miejsce medycy zalecili, by Sandra M. skorzystała z pomocy psychiatry.

Matka, prawniczka, a potem sama Sandra M. w rozmowie z "Nowościami" wskazywały, że przyczyną ostrego kryzysu psychicznego są relacje z byłym narzeczonym. Natomiast ze strony bliskich tego mężczyzny dowiedzieliśmy się czegoś zupełnie przeciwnego - to on miał być osobą pokrzywdzoną w tej relacji.

Kilkanaście osób zostało zatrzymanych w czasie policyjnej akcji, do której doszło w czwartek popołudniu w centrum Torunia. Nikt nie został ranny.

Za oba czyny Sandra M. usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Najpierw śledczy postawili jej zarzut związany z pijana jazdą (art. (art. 178a par. 1 kk). Potem śledztwo zostało rozszerzone. W kwietniu br. dołączono do niego inne postępowanie, toczące się w innej prokuraturze, a też dotyczące Sandry M. Dokładniej - kierowania przez nią gróźb karalnych wobec znanego jej mężczyzny. I w tym przypadku kobiecie postawiono zarzuty (art. 190 par. 1 kk).

Wyjaśnijmy, że taka obserwacja standardowo stosowana jest wtedy, gdy istnieją wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego w okresie popełnienie przestępstwa/przestępstw.

Co grozi Sandrze M.? Wiele zależy od opinii lekarzy psychiatrów

Obowiązujące od 1 października przepisy przewidują karę do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli przy stężeniu wyższym niż 0,5 promila alkoholu (torunianka miała 1,38 prom.). W momencie pijanego wjazdu jednak prawo mówiło maksymalnej karze do 2 lat więzienia za takie przestępstwo. Za groźby karalne natomiast grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.