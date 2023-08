Wokół Torunia. 75-lecie Koła Gospodyń Wiejskich, zlot motocyklistów, koncert zespołów ludowych. W powicie się dzieje

Jubileuszowe wydarzenie w Szerokopasie w gminie Chełmża było idealną okazją do wielu wspomnień, do wręczenia podziękowań dla osób, które przyczyniają się do prężnego funkcjonowania i rozwoju Koła.

A zaczęło się w roku 1948, kiedy to mieszkanki Szerokopasu postanowiły utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich. Należało do niego 27 kobiet. Założycielki zaczynały od zera, jako bardzo młode kobiety, które chciały jakoś wzbogacić swoje życie. Na każde spotkanie czy większą uroczystość z domów przynosiły nakrycia, obrusy, sztućce.