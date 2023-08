Toruń. Ukrainki bardzo chcą uczyć się polskiego! Rekord zgłoszeń w Centrum Integracji "Łącznik"

Do wtorku (16 sierpnia) zgłosiła się rekordowa liczba chętnych kursantów: aż 177 osób. - Bardzo nas to cieszy. Z doświadczenia własnego, ale i innych placówek prowadzących takie kursy wiemy jednak, że nie wszyscy zgłaszający się rozpoczną naukę, a zakończą kurs jeszcze mniej liczni. Nie każdemu udaje się łączyć naukę z pracą czy opieką nad dzieckiem. Nie każdemu wystarcza wytrwałości. Mimo wszystko postaramy się dać szansę nauki jak największej ilości osób - mówi Anna Lamers prowadząca Centrum Integracji "Łącznik".

Viktoria: "Znajomość języka to podstawa. Nauka wymaga jednak wysiłku"

- Jak to się mówi, język sam do głowy nie wejdzie. W naukę trzeba włożyć sporo wysiłku, ale warto to zrobić. Wytrwałość -to jest bardzo ważne - nie ma wątpliwości Viktoria. Dodając, że rozumie trudy łączenia nauki z pracą czy opieką nad dziećmi. Rozumie też, że np. starszym osobom nauka przychodzi trudniej. Ale... chcieć to móc!