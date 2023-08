Toruń. 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia już niebawem! Długa lista atrakcji

Lista atrakcji 14. Święta Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu przyprawia o zawrót głowy!

-Myśl przewodnia tegorocznej odsłony święta to dobro wspólne. Chcemy, aby to święto zachęciło sąsiadów (także tych zza wschodniej granicy) do bliższego poznania się i współdziałania na rzecz własnej społeczności. Natomiast mieszkańców Torunia i turystów - do odkrycia walorów historycznych i estetycznych dzielnicy - objaśniają organizatorzy.