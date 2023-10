Wrak Race - pod koniec października można pomóc chorej Wiktorii

- To wyścigi starych samochodów - tłumaczy Edyta Zakrzewska, jedna z organizatorek. - Mój mąż z kolegami startowali w takich imprezach w Polsce i kiedyś wpadł na pomysł, żeby coś takiego zorganizować u nas. Już na drugi dzień kolega znalazł odpowiedni teren w Łążynie i tak to się zaczęło. Imprezy u nas organizujemy z mężem Rafałem z małżeństwami Anną i Jarosławem Norkowskimi, Edytą i Tomkiem Zalewskimi, Sebastianem Bukowskim, we współpracy z Teamem Dzikie Spawacze. Tak naprawdę przy organizacji imprezy współpracuje około 30 osób, trzeba bowiem znaleźć sponsorów, fanty na licytacje, przygotować piknik, itd. Byliśmy pierwsi w regionie, teraz tych wyścigów u nas jest więcej. Najpierw rozgrywane są eliminacje, potem finały. Bywało, że do startu zgłosiło się aż 70 kierowców w kategorii dorosłych, a do tego inne osoby w kategorii kobiet lub młodzików. Jak zaczynamy o godzinie 9, to potrafimy skończyć dopiero o 17 - 18.