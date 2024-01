Wręczono medale Thorunium. Jeden z nich trafił do lekarza-muzyka z Torunia

Jak co roku, 1 stycznia w CKK Jordanki odbyła się Prezydencka Gala Noworoczna. W jej trakcie poznaliśmy laureatów Piernikowej Alei Gwiazd oraz medali Thorunium w dziedzinie kultury. Tym drugim wyróżnieniem uhonorowano Jacka Gesska - toruńskiego lekarza, kierującego Oddziałem Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Szpitalu Miejskim.

Poza pracą na oddziale, kardiolog wydał już cztery albumy ze swoimi utworami. Zapewnia, że odpowiedź na tytuł ostatniego krążka "Czy to wszystko?" jest przecząca. - Powstają już piosenki do kolejnej płyty. Kilka razy usłyszałem sugestie, abym dalej tworzył i postanowiłem pójść za tymi głosami. Wszystko oczywiście w miarę możliwości - moim głównym zajęciem jest medycyna, a muzyka to hobby, na które muszę szukać czasu. Na razie jednak mi się to udaje i nie planuję, by to się zmieniło - mówi w rozmowie z "Nowościami".