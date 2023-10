Wybory 2023. Jak głosowano w poszczególnych gminach powiatu toruńskiego?

W powiecie KO minimalnie przed PiS-em

Największe poparcie dla KO w Wielkiej Nieszawce

Kandydat Paktu wygrywał w gminach

Jeśli chodzi o wybory do Senatu to w powiecie toruńskim oraz Toruniu i powiecie chełmińskim do rywalizacji stanął Tomasz Lenz (PO) z Paktu Senackiego i Maria Mazurkiewicz z PiS. Bezkonkurencyjnie zwyciężył ten pierwszy uzyskując 63,51 proc. głosów.

Tomasz Lenz wygrał rywalizację o fotel senatora we wszystkich gminach powiatu toruńskiego oraz w mieście Chełmża. Najwięcej zwolenników miał w gminie Wielka Nieszawka, bo aż 70,92 proc. W gminie Zławieś Wielka było to 67,13 proc., a w gminie Łysomice – 66,97 proc.