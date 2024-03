Wybory 2024. Kogo do boju o Radę Miasta Torunia wystawia Michał Zaleski? Kogo widzi jako wiceprezydenta?

Prezydent Michał Zaleski walkę o kolejną reelekcję ogłosił w piątek 1 marca, tuż po północy, w internecie. We wtorek 5 marca w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży zaprezentowany został program Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego oraz jego kandydaci do Rady Miasta Torunia kadencji 2024-2029.

Wybory 2024. Komitet Michała Zaleskiego stawia na... Michała Zaleskiego

Właśnie pod szyldem "Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego" startuje w wyborach Michał Zaleski i jego kandydaci do Rady Miasta. To ciekawostka, bo w trakcie kończącej się właśnie kadencji samorządu klub radnych KWW Michała Zaleskiego zmienił nazwę na "Wspólny Toruń". W kontekście wyborów postawiono jednak nie tyle na identyfikację z miastem, co na rozpoznawalność Michała Zaleskiego, czyli sprawdzone rozwiązanie, dające sukces przy okazji poprzednich samorządowych elekcji.

- Do tych wyborów idziemy pod prostym hasłem "Tak!" - mówił Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta i kandydat na radnego nowej kadencji. - Wiemy, co musimy zrobić, czego oczekują mieszkańcy naszego miasta. Idziemy pod znakiem liścia dębu. To drzewo jest symbolem siły i solidności. Zgodnie z legendą, to na koronie dębu rozpoczęła się historia naszego miasta.

- Tak! Jesteśmy gotowi, mamy dla torunianek i torunian program na rzecz rozwoju naszego miasta. To wizja miasta nowoczesnego i przyjaznego, którą realizujemy od wielu lat. To doświadczenie, które wynika ze znajomości miasta, niezliczonych rozmów z mieszkańcami, wiarygodności w realizacji planów. To także umiejętność dostrzegania szans rozwoju, także wtedy, gdy wydaje się, że ich nie ma. Chcemy zmieniać Toruń, by był jeszcze ciekawszy i lepszym miejscem do zamieszkania. Dostrzegamy problemy, trudności, ale nie narzekamy, nie negujemy wszystkiego, nie budujemy negatywnej narracji, biorącej się z jakiś osobistych niechęci czy nawet złości wobec kogoś. Mamy pozytywny przekaz ludzi, którzy wierzą w swoje miasto - mówił Michał Zaleski, podkreślając, że on i jego kandydaci stawiają na porozumienie, zrozumienie, zgodę, wolę współdziałania.