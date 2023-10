Wybory parlamentarne 2023 w Toruniu. Wyniki PKW. Posłowie do sejmu z Torunia. Kto został senatorem w Toruniu? Frekwencja wyborcza torunian

Karty do głosowania w okręgu toruńskim

Podobnie jak w innym okręgach wyborczych, również i w Toruniu obowiązują jednostronicowe karty do głosowania. Na karcie głosowania do sejmu będą widnieć nazwy wszystkich komitetów i posłów. Pojedyncza kartka obowiązuje również przy głosowaniu do Senatu. Na każdej z tych kart są podane instrukcje dotyczące głosowania. Przypominamy, na każdej z tych kart prawidłowy głos oznacza postawienie tylko jednego krzyżyka. W lokalu wyborczym można otrzymać również trzecią kartę, którą jest karta referendalna.

Wybory parlamentarne 2023 - kto startuje z Torunia?

W tym okręgu jest zarejestrowanych łącznie 9 komitetów wyborczych startujących do sejmu. Oto one (wraz z ich trójkami na listach):

Okręg toruński - ile mandatów?

Do 5. okręgu, czyli okręgu toruńskiego do sejmu przypisane jest 13 mandatów. To oznacza, że tyle osób dostanie się do tej izby parlamentu, a podział mandatów pomiędzy poszczególne komitety będzie zależał od tego, jaki wynik uzyskają poszczególne komitety. Warto przy tym podkreślić, że jeśli komitet A otrzyma liczbę głosów gwarantującą 3 mandaty w Sejmie, uzyskają je te osoby z listy komitetu A, które otrzymały najwięcej głosów. Tym samym do Sejmu mogą się dostać również osoby z dalszych pozycji na listach wyborczych!