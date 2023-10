Wybory 2023 - nowi posłowie kujawsko-pomorskiego. Wyniki wyborów w Kujawsko-Pomorskim. Frekwencja z regionu, dane z miast

Sejm i Senat - kto startuje w wyborach parlamentarnych 2023?

Do Sejmu wejdzie 460 posłów. Będzie również 100 senatorów. Kadencja parlamentu trwa cztery lata. W wyborach do Sejmu obowiązuje podział na 41 okręgów wyborczych o różnej wielkości. Najwięcej posłów wejdzie w okręgu Warszawskim (20 mandatów poselskich), a najmniej w Częstochowie (7 mandatów poselskich). Z kolei do Senatu obowiązuje 100 jednomandatowych okręgów wyborczych.

15 października 2023 roku Polacy zagłosują i wybiorą swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. W wyborach parlamentarnych 2023 sześć komitetów może wystawić kandydatów w całej Polsce, ponieważ zarejestrowały one listy w ponad połowie okręgów wyborczych. W całym kraju Polacy wybiorą spośród następujących komitetów wyborczych:

Okręgi w Kujawsko-Pomorskiem - oto lista, ilu posłów wejdzie do sejmu

Wybory parlamentarne 2023 - jak wyglądają karty do głosowania?

W wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 125 października 2023 roku będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania. Oznacza to, że na pojedynczej karcie będą zawarte wszystkie listy kandydatów zarejestrowanych w danym okręgu. Podobnie będzie w przypadku listy kandydatów do Senatu w danym okręgu - również i tu będzie to pojedyncza kartka. Ewentualną trzecią kartą do głosowania ma być karta referendalna, bowiem na 15 października zaplanowano również głosowanie referendalne.