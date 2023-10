Wybory parlamentarne 2023. Lista posłów i senatorów. Ile mandatów zdobyły partie? Frekwencja wyborcza

Kto startuje do parlamentu?

Wybory parlamentarne 2023 - jak wyglądają karty do głosowania?

W wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 125 października 2023 roku będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania. Oznacza to, że na pojedynczej karcie będą zawarte wszystkie listy kandydatów zarejestrowanych w danym okręgu. Podobnie będzie w przypadku listy kandydatów do Senatu w danym okręgu - również i tu będzie to pojedyncza kartka. Ewentualną trzecią kartą do głosowania ma być karta referendalna, bowiem na 15 października zaplanowano również głosowanie referendalne.