Wybory samorządowe 2024. Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Zmiana miejsca głosowania w wyborach samorządowych

Wszyscy obywatele Polski, którzy zameldowani są na stałe w swoich miejscowościach, automatycznie zostają ujęci w rejestrze wyborczym i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania. Znajdują się oni także w generowanym tuż przed wyborami spisem wyborców. Nie wszyscy jednak mieszkają w miejscowościach, w których są zameldowani . I Toruń pełen jest mieszkańców, którzy wybrali miasto jako miejsce swojego pobytu ze względu na studia czy pracę. A przez to, że w tym mieście na co dzień żyją, spora część z nich chce także oddać głos w zbliżających się wyborach, których pierwsza tura odbędzie się już 7 kwietnia.

Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta

Wnioskodawca musi pamiętać także o tym, by dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający stałe zamieszkanie w Toruniu. Może to być np. tytuł prawny do lokalu, umowa najmu, potwierdzenie ponoszonych opłat za media, rozliczenie podatku w Toruniu. Wniosek w Toruniu można złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, ul. Stefana Batorego 38/40, pokój 30, II piętro, tel. 56 611 83 50. Wzór wniosku do uzupełnienia dostępny jest na stronie internetowej UMT – torun.pl.