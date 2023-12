Wybuch gazu w Chełmży. Prokuratura: zawinił pijany lokator wymieniający butlę. Zmarł, więc sprawa umorzona

Tamtego sierpniowego wieczoru lokatorzy domu przy ul. Wodnej 3 w Chełmży nigdy nie zapomną. Wskutek wybuchu ucierpiało dwoje lokatorów - matka i syn. Mężczyzna z bardzo poważnymi poparzeniami trafił do specjalistycznego szpitala w Poznania, a starsza kobieta do lecznicy w Chełmży.

Wybuch gazu w Chełmży

Cztery rodziny zamieszkujące dom przy ul. Wodnej 3 straciły dach nad głową - mający ponad sto lat budynek nadawał się już tylko do rozbiórki. To własność prywatna, wpisana do rejestru zabytków. Rozmiar strat materialnych był bardzo duży. Skala ludzkiej tragedii natomiast mogłaby by być jeszcze większa, gdyby nie fakt, że krytycznego wieczoru część lokatorów była poza domem.

