Taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim zostanie oddany do użytku z lekkim poślizgiem

- Skąd wziął się pomysł na jego przebudowę? Chodzi o to, by taras pasował do nowej architektury na Bulwarze - wyjaśniała w połowie września, jeszcze przed rozpoczęciem robót Aleksandra Iżycka, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta.

15 dni później

Wykonawca został w przetargu zobowiązany do demontażu ławek, podłogi i balustrad bez siatek, wykonania podłogi i cokołów zewnętrznych z sosny skandynawskiej, odtworzenia istniejącej balustrady i montażu słupów balustrady do istniejących legarów. Oprócz tego czekał go zakup i montaż pięciu nowych dwustronnych ławek o długości półtora metra każda.

Ulubione miejsce

Przypomnijmy, że taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim, który oddano do użytku w 2015 roku, początkowo spotkał się z dość ironicznym przyjęciem. Chodziło o jego niewielkie rozmiary - 125 metrów kwadratowych. Złośliwi nazywali go nawet "najmniejszym tarasem w Polsce". Szybko jednak zarówno torunianie, jak i turyści, przekonali się do niego. Taras stał się ulubionym miejscem do odpoczynku, obserwacji leżącej na lewobrzeżu Kępy Bazarowej a także... montażu kłódek z namalowanymi imionami lub inicjałami i sercami, co miało być świadectwem dozgonnej miłości. Kłódek przybywało w geometrycznym postępie, co również dodawało uroku temu miejscu. Niestety, z czasem zaczęły stanowić też kłopot, bo nadmiernie obciążały balustradę, co nie było do końca bezpieczne. Dlatego postanowiono je zdemontować. Co się z nimi stało?