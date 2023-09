Wypadek na DK15 na trasie Toruń-Brodnica. Droga już przejezdna Katarzyna Kucharczyk

W niedzielę 17 września po godz. 12.00 doszło do wypadku na drodze krajowej nr 15. Doszło do zderzenia motocykla z autem osobowym. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia trwały do około godz. 14.30.