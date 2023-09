Wypadek w Toruniu. Mężczyznę jadącego hulajnogą potrącił tramwaj

Poszkodowany to mężczyzna w wieku ok. 40 lat. Policjanci obecni na miejscu przekazali PAP, że najprawdopodobniej jadący hulajnogą nie zastosował się na skrzyżowaniu do czerwonego światła. To zapala się, gdy jedzie tramwaj, na środkowym odcinku przejścia dla pierwszych i drogi rowerowej.

Mężczyzna został zabrany do szpitala. Policja wyjaśnia szczegółowo okoliczności zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Rondzie Czadcy.

Źródło: PAP

Przypominamy, że to niejedyne niebezpieczne zdarzenie z udziałem hulajnóg, do którego doszło w ostatnim czasie w naszym regionie. 11 września do potrącenia kobiety jadącej hulajnogą elektryczną doszło w Bydgoszczy. Głośno było także o sprawie pana Mateusza, który pozwał firmę Lime za dopuszczenie do użytkowania wadliwego pojazdu, co miało wg niego doprowadzić do poważnego wypadku, w którym został poszkodowany.