Zabójstwo w Złotorii. Zarzut bez wyniku sekcji zwłok. Jak zmarła Małgorzata Z.? Czy została utopiona?

Czy jednak nie zabójstwo?

Kobieta została utopiona? Co było bezpośrednią przyczyną zgonu?

Potem, według scenariusza wydarzeń przyjętego przez śledczych (a i najprawdopodobniej zeznań córki zmarłej), Daniel O. miał zabić teściową i uciec. Gdy mundurowi przybyli z interwencja, już go nie było. Ujęty został późnym wieczorem na Skarpie w Toruniu.

Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek przed 15.00 córka 69-latki wezwała policję do awantury domowej. Jak ustalono, czterdziestoletni Daniel O. wtargnął do domu przy ul. Piaskowej. Żonie, z która od pewnego czasu znajdował się w konflikcie, groził śmiercią.

W jaki sposób zmarła kobieta? Prokuratura nie kryje, że pewności co do tego na razie nie ma. W tym przypadku też, dla dobra śledztw - jak informuje - nie przekazuje mediom nawet wstępnych wyników sekcji zwłok (choć tak niejednokrotnie śledczy w podobnych sytuacjach czynią).

W środę prokurator przedstawił mu nie tylko zarzut grożenia żonie i wtargnięcia do domu teściowej, ale i ten najpoważniejszy: zamordowania Małgorzaty Z. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Daniel O. z zarzutem zabójstwa teściowej w Złotorii! Nie przyznaje się do winy

Zarzut zabójstwa dla Daniela O. "Materiał dowodowy był wystarczający, bez wyników sekcji"

Na co dokładnie czeka prokuratura? Aby biegły medycyny sądowej przygotował opinię, w której wskaże nie tylko bezpośrednią przyczynę zgonu, ale też jego czas, a w przypadku obrażeń - mechanizm ich powstania - potrzebne są efekty trzech rodzajów badań.

To połączenie: zewnętrznych oględzin zwłok, sądowo-lekarskiego otwarcia ciała oraz badania histopatologicznego. To ostatnie jest badaniem wycinków pobranych z najważniejszych narządów osoby zmarłej. Badanie pod mikroskopem struktury i wybarwienia tkanek pozwala określić, w jaki dokładnie sposób doszło do zaprzestania działania narządów.

Czy śledczym zdarza się bez wyników sekcji zwłok ofiary i pewności, w jaki sposób zginęła, stawiać zarzut zabójstwa podejrzanemu? Tak. Zdarza się też przecież stawiać taki zarzut także w sytuacjach, gdy brak ciała ofiary...

-W tej sprawie dotychczas zgromadzony materiał dowodowy był wystarczającym, by 17 stycznia postawić Danielowi O. zarzut zabójstwa teściowej. Tyle na razie mogę przekazać - mówi prokurator rejonowy Przemysław Oskroba.

17 stycznia, po przedstawieniu mężczyźnie zarzutów, został on decyzją sądu - na wniosek prokuratury - tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do żadnego z zarzucanych mu przestępstw się nie przyznaje.