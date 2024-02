Zaginął Kamil Galczak z Torunia! Poszukuje go policja i rodzina. Mężczyzna cierpi na porażenie mózgowe

Nie trzeba tłumaczyć, w jakiej traumie od ponad tygodnia jest rodzina zaginionego. Toruńska policja zapewnia jednak, że robi wszystko, co w jej mocy, by odnaleźć Kamila Galczaka. - Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście. Osoby, które znają miejsce pobytu tego mężczyzny proszone są o przekazywanie informacji - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskiej policji.

Kamil Galczak zaginął 4 lutego. Jak wygląda? W co był ubrany?

Kamil Galczak ostatni raz był widziany w niedzielę, 4 lutego. - O godzinie 21.00 wieczorem wyszedł z domu przy ul. Batorego do sklepu. I już nie wrócił - podaje rodzina.

Rodzina Kamila również czeka na sygnały oraz postępy pracy policjantów

Z "Nowościami" skontaktowała się rodzina zaginionego. Co zrozumiałe, najbliżsi są w silnych emocjach i pełni niepokoju o los Kamila. Wiedzą, że krytycznego wieczora ujęło go oko przynajmniej jednej kamery - przy ul. Chrobrego. Do którego dokładnie odcinka ulicy? Tego od funkcjonariuszy się nie dowiedzieli.