Zanim Toruń wrócił do Polski: takie były początki piłki nożnej w mieście

Początki piłki nożnej w Toruniu: tak było ponad sto lat temu

- Stary Stadion Miejski, czyli ten, po którym została ulica Sportowa, wielu kojarzy, zwłaszcza że żyją jeszcze osoby, które w latach 60. bywały tam na meczach Pomorzanina i Gryfa. Obecny Stadion Miejski też każdy zna. Wielu kojarzy stadion na Podgórzu, czyli kiedyś Victorii Toruń, a potem Elany. Nieliczni kojarzą stadion Włókniarza przy Drodze Trzeposkiej, na którym obecnie stoją budynki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Z kolei meczu piłkarskiego na stadionie przy ulicy Broniewskiego, niegdyś Apatora nie pamięta chyba nikt. Historia toruńskiej piłki nożnej zaczęła się jednak w całkiem innych miejscach. Co po nich pozostało? Nazwy, ślady w terenie czy nic? - mówi Maciej Neumann, przybliżając tematykę wykładu.

Wykład dotyczyć więc będzie czasów, w których Toruń znajdował się w granicach Cesarstwa Niemieckiego, a w zasadzie końcówki tego okresu, niedługo przed powrotem miasta do Polski, co nastąpiło po I wojnie światowej.

Wykład "Początki piłki nożnej w Toruniu 1909-1918" zaplanowano na wtorek 28 maja. Początek o godzinie 17.30 w Mediatce w Młynach. Wygłosi go Maciej Neumann, historyk i pracownik tej placówki.

Pierwsze kluby piłkarskie w Toruniu: kilka lat po Bayernie Monachium

- Klub w Toruniu, nazywającym się wtedy Thorn, powstał tak szybko, chociaż miasto było prowincją cesarstwa - zauważa Maciej Neumann.

Co to był za klub? Do kiedy przetrwał? Kto kontynuuje jego tradycje? Jak na piłkarzy hasających po toruńskiej twierdzy reagowało wojsko? A jak władze szkolne i miejskie? Odpowiedzi na te pytania będą częścią wtorkowego wykładu.

Jak ustalił Maciej Neumann, toruńskie kluby (był więcej niż jeden) grały o Mistrzostwo Niemiec. We wspomniany 1909 roku tytułu broniła Viktoria 89 Berlin, ale go straciła na rzecz Phönix Karlsruhe - dzisiejszego klubu Karlsruher SC). Jak więc wówczas wyglądał system rozgrywek? Z kim grały toruńskie kluby? Jakie drużyny przyjeżdżały do Torunia?