Zapowiedź koncertu z okazji 26. urodzin Hard Rock Pubu Pamela. Zagrają Nasty Ratz oraz The Black Hole

Black Hole to dynamiczne bluesowe trio z Phoenix w Arizonie. Zagrali ponad 3000 koncertów w 35 krajach na pięciu kontynentach. Stałymi członkami są perkusista Levi Velasquez i basista Joe Edwards. W składzie na rok 2022 znalazł się gitarzysta/wokalista Connor Kelly z zespołu rockowego Phoenix. The Black Hole powstał w 2012 roku jako zespół koncertujący i nagrywający dla międzynarodowej ikony bluesa, Carvina Jonesa. Ich współpraca trwała przez prawie dekadę! Nazwa The Black Hole wzięła się z recenzji zamieszczonej w European Blues Break Magazine, która określiła duet jako „sekcję rytmiczną tak gęstą i zwartą, że tworzą dźwiękową czarną dziurę, z której światło nie może się wydostać”. Członkowie The Black Hole indywidualnie i zbiorowo współpracowali z artystami z kilku gatunków z całego świata.

NASTY RATZ

NASTY RATZ powstało w Pradze - byli we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Po przygotowaniu materiału koncertowego byli gotowi do działania! W następnym roku NASTY RATZ wyruszyli w trasę koncertową po Europie, promując swoją pierwszą EP-kę „I Don't Wanna Care”. Wydaną przez Leviathan Records EPkę wyprzedano bardzo szybko! Zespół NASTY RATZ koncertował z zespołami, które podziwiał; Bai Bang, Hard Core Superstar, Tigertailz, Crazy Lixx i inni. Niedługo potem podpisał kontrakt ze Sleasy Rider Records. Wiosną 2015 NASTY RATZ nagrał swój pierwszy pełnometrażowy album. Trafnie nazwany First Bite. W roku 2017 grupa Nasty Ratz ponownie weszła do studia, tym razem z Legendarnym producentem Beau Hillem! To wzmocniło ich przekonanie o tym, czym jest brzmienie NASTY RATZ. Zwłaszcza, że producent sam skontaktował się z chłopakami! Praca z Beau dała im nową pewność siebie. „Price of love” została dobrze przyjęta przez fanów. Otworzyło to drogę do większej liczby tras koncertowych i dalszego poszerzania bazy fanów w całej Europie. W 2019 roku NASTY RATZ wrócił do studia, aby nagrać swój drugi album dla Sleasy Rider Records. NASTY RATZ będzie nadal koncertować w całej Europie, przygotowując się do nagrania kolejnego albumu. Jake Widow (wokalista), Jordy Riot (gitarzysta), Xriss String (gitara basowa) i Randy Dee (perkusista) pracują nad nowym materiałem, pisząc z Martinem Sweetem ze szwedzkiego zespołu Crashdiet. Martin będzie także producentem trzeciego albumu NASTY RATZ. NASTY RATZ są oddani swojej muzyce i swoim fanom.