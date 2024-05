Zderzenie czterech aut na drodze ekspresowej S10 pod Toruniem. Na trasie są utrudnienia Jarosław Więcławski

Na drodze ekspresowej S10 wciąż występują utrudnienia. Archiwum Polska Press

We wtorek (7 maja) rano przed godziną 7 na drodze ekspresowej S10 na obwodnicy Torunia doszło do zderzenia czterech samochodów – dwóch ciężarowych i dwóch osobowych. Na miejscu wciąż występują utrudnienia. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.